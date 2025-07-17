Форвард ФК «Челябинск» из Кот д’Ивуара хочет обыграть петербургский «Зенит»

18 июля 2025 в 10:40 Размер текста - 17 +

Уилфрид Эза — первый африканский легионер ФК «Челябинск» Сайт ФК «Челябинск» https://fc-chel.ru Легионер футбольного клуба «Челябинск» Уилфрид Эза из Кот д’Ивуара хочет вывести клуб в Премьер-лигу и обыграть «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом Эза заявил в интервью, опубликованном на сайте клуба. «У меня стоят большие задачи. Моя цель — занять первое место и вместе с ФК „Челябинск“ выйти в Премьер-лигу. Хочу сыграть с „Зенитом“ и вынести его», — заявил Эза. Нападающий отметил высокий уровень футбола в России. По его словам, стадион в Челябинске похож на те арены, на которых он раньше играл в чемпионатах Армении, Беларуси и Австрии. Он отметил, что будет здорово, если в Челябинске на матчи будут приходить много болельщиков. Также 28-летний форвард заявил, что «Зенит» — его любимая команда, а кумир — экс-капитан петербургской команды Артем Дзюба. Он добавил, что выбрал для продолжения карьеры Россию, несмотря на имевшиеся предложения клубов Израиля, Катара и ОАЭ. Эза ранее играл в чемпионатах Армении, Беларуси и Австрии. В клубах этих стран он проявил себя как лидер и один из наиболее результативных нападающих своих команд. «Челябинск» предпринимает меры по усилению состава после выхода в Футбольную национальную лигу — вторую по силе в России. В эту лигу клуб вышел в июне этого года впервые в истории. Новый чемпионат ФНЛ начинается 19 июля. Первую игру ФК «Челябинск» сыграет на выезде против ФК «Оренбург». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легионер футбольного клуба «Челябинск» Уилфрид Эза из Кот д’Ивуара хочет вывести клуб в Премьер-лигу и обыграть «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом Эза заявил в интервью, опубликованном на сайте клуба. «У меня стоят большие задачи. Моя цель — занять первое место и вместе с ФК „Челябинск“ выйти в Премьер-лигу. Хочу сыграть с „Зенитом“ и вынести его», — заявил Эза. Нападающий отметил высокий уровень футбола в России. По его словам, стадион в Челябинске похож на те арены, на которых он раньше играл в чемпионатах Армении, Беларуси и Австрии. Он отметил, что будет здорово, если в Челябинске на матчи будут приходить много болельщиков. Также 28-летний форвард заявил, что «Зенит» — его любимая команда, а кумир — экс-капитан петербургской команды Артем Дзюба. Он добавил, что выбрал для продолжения карьеры Россию, несмотря на имевшиеся предложения клубов Израиля, Катара и ОАЭ. Эза ранее играл в чемпионатах Армении, Беларуси и Австрии. В клубах этих стран он проявил себя как лидер и один из наиболее результативных нападающих своих команд. «Челябинск» предпринимает меры по усилению состава после выхода в Футбольную национальную лигу — вторую по силе в России. В эту лигу клуб вышел в июне этого года впервые в истории. Новый чемпионат ФНЛ начинается 19 июля. Первую игру ФК «Челябинск» сыграет на выезде против ФК «Оренбург».