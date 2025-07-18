Китай встал на защиту России после введения нового пакета санкций ЕС

Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН. Об этом заявили в МИД КНР.
Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением после введения Евросоюзом 18-го пакета санкций против России. Ранее Евросоюз согласовал самый объемный за последнее время пакет ограничительных мер в отношении России. Расширены ограничения против российских банков, а также впервые введены меры против ряда китайских финансовых учреждений, которые оказывают поддержку российской экономике.
Существенной частью 18-го пакета стало включение в санкционный список 105 судов, связанных с транспортировкой российской нефти. ЕС также принял дополнительные меры в отношении газопроводов «Северный поток». Кроме того, ограничения затронули зарубежные активы российских компаний, в том числе нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.
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