Китай встал на защиту России после введения нового пакета санкций ЕС

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МИД Китая выступило с заявлением после введения Евросоюзом 18-го пакета санкций
МИД Китая выступило с заявлением после введения Евросоюзом 18-го пакета санкций Фото:

Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН. Об этом заявили в МИД КНР.

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением после введения Евросоюзом 18-го пакета санкций против России. Ранее Евросоюз согласовал самый объемный за последнее время пакет ограничительных мер в отношении России. Расширены ограничения против российских банков, а также впервые введены меры против ряда китайских финансовых учреждений, которые оказывают поддержку российской экономике.

Существенной частью 18-го пакета стало включение в санкционный список 105 судов, связанных с транспортировкой российской нефти. ЕС также принял дополнительные меры в отношении газопроводов «Северный поток». Кроме того, ограничения затронули зарубежные активы российских компаний, в том числе нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

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Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН. Об этом заявили в МИД КНР. Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением после введения Евросоюзом 18-го пакета санкций против России. Ранее Евросоюз согласовал самый объемный за последнее время пакет ограничительных мер в отношении России. Расширены ограничения против российских банков, а также впервые введены меры против ряда китайских финансовых учреждений, которые оказывают поддержку российской экономике. Существенной частью 18-го пакета стало включение в санкционный список 105 судов, связанных с транспортировкой российской нефти. ЕС также принял дополнительные меры в отношении газопроводов «Северный поток». Кроме того, ограничения затронули зарубежные активы российских компаний, в том числе нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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