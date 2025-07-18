В Германии раскрыли масштаб нового пакета антироссийских санкций

В новый 18-й пакет санкций вошли более 50 физических лиц, компаний и организаций, связанных с российским государством, промышленностью и финансовым сектором. Об этом сообщает агентство DPA.
«Более 50 физлиц, компаний и организаций внесены в новый санкционный список ЕС против РФ», — пишет DPA. Принятие нового пакета мер оказалось под угрозой из-за позиции Словакии, которая ранее выражала опасения по поводу возможного влияния санкций на импорт газа. Однако премьер-министр Роберт Фицо в четверг поручил словацким представителям поддержать санкции, отметив, что дальнейшее блокирование мер противоречит интересам страны как члена ЕС.
Для окончательного вступления санкций в силу требуется формальное одобрение всех 27 стран-членов ЕС. Новый комплекс ограничительных мер стал самым масштабным за последнее время. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений в отношении ряда российских банков. Существенным элементом новых мер стало внесение в санкционный перечень 105 судов, которые задействованы в транспортировке российской нефти.
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