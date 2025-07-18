СК направил в суд дело экс-депутата Пономарева* по беспорядкам в Махачкале

Уголовные дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов), а также Абакарова и Ахмеднабиева, заочно обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, переданы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Уголовные дела в отношении организаторов преступлений Пономарева, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям: участие в массовых беспорядках, нарушение требований транспортной безопасности, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия к представителю власти. Кроме того, их обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства и финансировании экстремистской деятельности.
В ночь с 29 на 30 октября 2023 года группа людей, вдохновленная публикациями в мессенджере telegram, прорвалась на территорию аэропорта «Уйташ» и заблокировала подъездные дороги. В ходе происходивших беспорядков участники нанесли значительный ущерб имуществу, сумма которого превысила 24 миллиона рублей. При попытках представителей правоохранительных органов восстановить порядок к ним было применено насилие, в том числе с использованием опасных предметов. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 23 сотрудника правоохранительных органов.
*Илья Пономарев признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.