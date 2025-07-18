СК направил в суд дело экс-депутата Пономарева* по беспорядкам в Махачкале

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Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям
Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Уголовные дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов), а также Абакарова и Ахмеднабиева, заочно обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, переданы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Уголовные дела в отношении организаторов преступлений Пономарева, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям: участие в массовых беспорядках, нарушение требований транспортной безопасности, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия к представителю власти. Кроме того, их обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства и финансировании экстремистской деятельности.

В ночь с 29 на 30 октября 2023 года группа людей, вдохновленная публикациями в мессенджере telegram, прорвалась на территорию аэропорта «Уйташ» и заблокировала подъездные дороги. В ходе происходивших беспорядков участники нанесли значительный ущерб имуществу, сумма которого превысила 24 миллиона рублей. При попытках представителей правоохранительных органов восстановить порядок к ним было применено насилие, в том числе с использованием опасных предметов. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 23 сотрудника правоохранительных органов.

*Илья Пономарев признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов

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Уголовные дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов), а также Абакарова и Ахмеднабиева, заочно обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, переданы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Уголовные дела в отношении организаторов преступлений Пономарева, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям: участие в массовых беспорядках, нарушение требований транспортной безопасности, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия к представителю власти. Кроме того, их обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства и финансировании экстремистской деятельности. В ночь с 29 на 30 октября 2023 года группа людей, вдохновленная публикациями в мессенджере telegram, прорвалась на территорию аэропорта «Уйташ» и заблокировала подъездные дороги. В ходе происходивших беспорядков участники нанесли значительный ущерб имуществу, сумма которого превысила 24 миллиона рублей. При попытках представителей правоохранительных органов восстановить порядок к ним было применено насилие, в том числе с использованием опасных предметов. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 23 сотрудника правоохранительных органов. *Илья Пономарев признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов
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