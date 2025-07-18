В ХМАО жители придумали способ заработать на аренде в отпуске

В ХМАО владельцы квартир начали сдавать свое жилье на время длительного отпуска. Зачастую риелторы наблюдают такую тенденцию летом, когда собственники уезжают на весь сезон.
«Есть такое, когда люди уезжают на несколько месяцев на родину или куда-то заграницу, то сдают на короткий срок. Это скорее помесячная аренда. Например, люди в конце мая уезжают, когда у школьников заканчивается учеба, и по конец августа сдают», — пояснил журналисту агентства риелтор из Ханты-Мансийска Георгий Бикмеев.
При этом такой способ аренды квартиры встречается не часто. Большинство опасаются сдавать личное жилье незнакомцам.
Впрочем до этого риелторы отмечали другую похожую тенденцию с арендой квартир. Владельцы, которым не удавалось долгое время продать жилье, сдавали его пока подыскивали подходящего покупателя. Так им не приходилось сбрасывать цену, чтобы избежать простоя.
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