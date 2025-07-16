16 июля 2025

Жители ХМАО ринулись перестраивать старые дачи по новым трендам

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане перестраивают старые дачи
Югорчане перестраивают старые дачи Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активнее покупать старые дачи, чтобы привести их порядок, чем создавать жилье с нуля. Объекты перестраивают под новые тренды с панорамными окнами и дизайном в спокойных тонах. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости «Этажей» из Югры Светланой Глушенковой.

«Даже если сама постройка старая, ее обшивают и делают эстетичнее. Наводят порядок, где-то может стены ремонтируют, делают пристройки. Панорамное остекление популярно становится. Красное и зеленое из дизайна уходит. Сейчас выбирают нейтральные тона: серые, немного бежевые — не кричащие», — рассказывает журналисту агентства Глушенкова.

Вторичной недвижимостью югорчане интересуются охотнее, чем стройкой с нуля. Тенденцию связывают в том числе с исчезновением льготной ипотеки на строительство загородки. «В этом году мало сделок касаемо постройки. Как правило, делают бюджетные каркасные дома», — уточняет эксперт.

Среди готовой загородной недвижимости в основном разбирают варианты стоимостью до 5 миллионов. А до этого риелторы отмечали запросы до 10-12 миллионов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ринулись массово бронировать посуточные дома. В июне по региону спрос на загородную аренду вырос на 121%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активнее покупать старые дачи, чтобы привести их порядок, чем создавать жилье с нуля. Объекты перестраивают под новые тренды с панорамными окнами и дизайном в спокойных тонах. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости «Этажей» из Югры Светланой Глушенковой. «Даже если сама постройка старая, ее обшивают и делают эстетичнее. Наводят порядок, где-то может стены ремонтируют, делают пристройки. Панорамное остекление популярно становится. Красное и зеленое из дизайна уходит. Сейчас выбирают нейтральные тона: серые, немного бежевые — не кричащие», — рассказывает журналисту агентства Глушенкова. Вторичной недвижимостью югорчане интересуются охотнее, чем стройкой с нуля. Тенденцию связывают в том числе с исчезновением льготной ипотеки на строительство загородки. «В этом году мало сделок касаемо постройки. Как правило, делают бюджетные каркасные дома», — уточняет эксперт. Среди готовой загородной недвижимости в основном разбирают варианты стоимостью до 5 миллионов. А до этого риелторы отмечали запросы до 10-12 миллионов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ринулись массово бронировать посуточные дома. В июне по региону спрос на загородную аренду вырос на 121%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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