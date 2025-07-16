Жители ХМАО ринулись перестраивать старые дачи по новым трендам

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активнее покупать старые дачи, чтобы привести их порядок, чем создавать жилье с нуля. Объекты перестраивают под новые тренды с панорамными окнами и дизайном в спокойных тонах. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости «Этажей» из Югры Светланой Глушенковой.
«Даже если сама постройка старая, ее обшивают и делают эстетичнее. Наводят порядок, где-то может стены ремонтируют, делают пристройки. Панорамное остекление популярно становится. Красное и зеленое из дизайна уходит. Сейчас выбирают нейтральные тона: серые, немного бежевые — не кричащие», — рассказывает журналисту агентства Глушенкова.
Вторичной недвижимостью югорчане интересуются охотнее, чем стройкой с нуля. Тенденцию связывают в том числе с исчезновением льготной ипотеки на строительство загородки. «В этом году мало сделок касаемо постройки. Как правило, делают бюджетные каркасные дома», — уточняет эксперт.
Среди готовой загородной недвижимости в основном разбирают варианты стоимостью до 5 миллионов. А до этого риелторы отмечали запросы до 10-12 миллионов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ринулись массово бронировать посуточные дома. В июне по региону спрос на загородную аренду вырос на 121%.
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