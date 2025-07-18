В Кремле раскрыли перспективы WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) — самый популярный сервис и в мире, и в России, но его собственники должны исполнять законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Whatsapp в целом самый популярный сервис во многих странах, и в том числе в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И как у всех сервисов, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны исполняться», — заявил Песков.
Мессенджер с большой долей вероятности, по словам депутата Госдумы Антона Горелкина, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Список разрабатывается по поручению президента.
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