В Кремле раскрыли перспективы WhatsApp в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал WhatsApp самым популярным мессенджером в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал WhatsApp самым популярным мессенджером в России Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) — самый популярный сервис и в мире, и в России, но его собственники должны исполнять законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Whatsapp в целом самый популярный сервис во многих странах, и в том числе в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И как у всех сервисов, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны исполняться», — заявил Песков.

Мессенджер с большой долей вероятности, по словам депутата Госдумы Антона Горелкина, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Список разрабатывается по поручению президента.

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) — самый популярный сервис и в мире, и в России, но его собственники должны исполнять законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Whatsapp в целом самый популярный сервис во многих странах, и в том числе в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И как у всех сервисов, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны исполняться», — заявил Песков. Мессенджер с большой долей вероятности, по словам депутата Госдумы Антона Горелкина, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Список разрабатывается по поручению президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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