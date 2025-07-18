Челябинка, заказавшая убийство дочери, не смогла выйти из СИЗО

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Женщину оставили в СИЗО до 21 августа
Женщину оставили в СИЗО до 21 августа Фото:
новость из сюжета
Челябинка заказала убийство 12-летней дочери

Жительница поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), заказавшая убийство своей 12-летней дочери, не смогла покинуть СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ей продлили срок в изоляторе еще на месяц.

«Суд с учетом мнения прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей. На срок один месяц, то есть до 21 августа 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина была задержана в конце мая. Ее сдал исполнитель, недавно вернувшийся с СВО, которому она предложила 100 тысяч рублей за устранение дочери.

Выяснилось, что помимо 12-летней дочери у женщины есть еще дети. В Измайловский они переехали из Лесного (Свердловская область). Уже тогда мать не уделяла детям внимание, за что семью поставили на учет в ПДН.

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Жительница поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), заказавшая убийство своей 12-летней дочери, не смогла покинуть СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ей продлили срок в изоляторе еще на месяц. «Суд с учетом мнения прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей. На срок один месяц, то есть до 21 августа 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина была задержана в конце мая. Ее сдал исполнитель, недавно вернувшийся с СВО, которому она предложила 100 тысяч рублей за устранение дочери. Выяснилось, что помимо 12-летней дочери у женщины есть еще дети. В Измайловский они переехали из Лесного (Свердловская область). Уже тогда мать не уделяла детям внимание, за что семью поставили на учет в ПДН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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