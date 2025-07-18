За прошедшую неделю ВС РФ установили контроль над 10 населенными пунктами в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны. В частности, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское на территории ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Кроме того, группировка «Днепр» установила контроль над Каменским в Запорожской области.
Военнослужащие группировки «Юг» освободили Петровку в ДНР, а силами группировки «Центр» были заняты Николаевка, Маяк и Попов Яр, также расположенные в ДНР. Подразделения «Севера» взяли под контроль населенный пункт Дегтярное в Харьковской области. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Запорожский фронт
На запорожском фронте, согласно информации Минобороны РФ, российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Каменское. Кроме того, отмечается продвижение войск в районах Белогорья, Новоданиловки, а также вблизи Степового и Новоандреевки. В районе Марфополь–Гуляйполе на Гуляйпольском участке фронта зафиксировано усиление боевых столкновений. Российская артиллерия наносит удары по резервам ВСУ, расположенным в Гуляйполе.
Кроме того, в ночь на 18 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории закрытого детского сада в городе Энергодар Запорожской области. В результате обстрела были повреждены окна жилых многоквартирных домов, одна из местных жительниц получила ранения. Пострадавшая была госпитализирована.
Донецкий фронт
Покровское направление
На покровском направлении украинская сторона осуществляет отвод своих подразделений из района шахты, расположенной вблизи населенного пункта Родинское. Российские силы вплотную подошли к поселку Красный Лиман с восточной стороны и ведут подготовку к возможному штурму.
Константиновское направление
На константиновском направлении ВС России продолжают сужать окружение вокруг подразделений ВСУ. Также российские военные закрепились в населенном пункте Попов Яр, а в районе Яблоновки ведут наступление в северном направлении.
Часовярское направление
В западной части Часов Яра продолжаются операции по зачистке территорий. ВСУ отходят в западном направлении, а в населенном пункте Николаевка продолжаются боевые столкновения.
Харьковское направление
На купянском направлении российские силы продолжают формировать условия для обхода Купянска с северной стороны, а также для расширения контролируемого плацдарма вдоль реки Оскол. По информации Минобороны, в результате боевых столкновений подразделения ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Дегтярное. По имеющимся оперативным сведениям, российские войска достигли продвижения в западной части города Волчанск и активно укрепляются на левом берегу реки Волчья.
Сумское направление
Сумское направление остается зоной ожесточенных боевых действий. В течение прошедших суток подразделения ВСУ осуществили ряд контратак в районах населенных пунктов Садки, Андреевка, Яблоновка и Кондратовка, однако успеха не добились. В населенных пунктах Варачино и Юнаковка продолжаются интенсивные боевые столкновения.
Российская армия нанесла пять ударов по военным объектам Украины
С 12 по 18 июля российские силы осуществили пять массированных ударов высокоточным вооружением по объектам ВСУ. В результате были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктурные объекты военных аэродромов, а также места сборки и хранения ударных беспилотников и беспилотных катеров. Кроме того, удары пришлись по арсеналам, складам горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также по центрам формирования и дислокации украинских воинских подразделений.
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