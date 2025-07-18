Аналитики рассказали, что будет с ключевой ставкой в ближайшее время

Аналитик Ващелюк: Банк России снизит ключевую ставку до 18%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аналитики ждут, что Банк России снизит ключевую ставку в июле
Аналитики ждут, что Банк России снизит ключевую ставку в июле Фото:

Банк России в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку, однако темпы смягчения денежно-кредитной политики могут замедлиться в конце 2025 года. Такой прогноз озвучила Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая». По ее словам, ЦБ снизит летом ставку до 18%.

«Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на два процентных пункта до 18%. <...> в ближайшие месяцы Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, но затем, вероятно, возьмет паузу, после которой снижение ключевой ставки будет происходить более медленно», — пишет «Финансы Mail» со ссылкой на Ващелюк. Кроме того, она уточнила, что ключевая ставка может увеличиться до 16% в октябре 2025 года и сохраниться на этом уровне вплоть до февраля 2026 года.

Ващелюк также отметила, что риторика ЦБ может стать мягче по сравнению с предыдущим заседанием, когда сигнал был нейтральным. По ее оценке, рост экономики становится более сбалансированным по влиянию на инфляционные процессы, а макроэкономические условия в целом поддерживают дезинфляцию. Вместе с тем сохраняются отдельные проинфляционные риски: рост расходов федерального бюджета, ситуация на рынке труда с рекордно низкой безработицей (2,2% в мае), а также высокие инфляционные ожидания граждан и бизнеса.

На июльском заседании эксперты и аналитики прогнозировали возможность снижения ключевой ставки Центробанка до 19%. Сейчас, участники финансового рынка считают, что по итогам заседания 25 июля 2025 года Банк России может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку, однако темпы смягчения денежно-кредитной политики могут замедлиться в конце 2025 года. Такой прогноз озвучила Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая». По ее словам, ЦБ снизит летом ставку до 18%. «Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на два процентных пункта до 18%. <...> в ближайшие месяцы Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, но затем, вероятно, возьмет паузу, после которой снижение ключевой ставки будет происходить более медленно», — пишет «Финансы Mail» со ссылкой на Ващелюк. Кроме того, она уточнила, что ключевая ставка может увеличиться до 16% в октябре 2025 года и сохраниться на этом уровне вплоть до февраля 2026 года. Ващелюк также отметила, что риторика ЦБ может стать мягче по сравнению с предыдущим заседанием, когда сигнал был нейтральным. По ее оценке, рост экономики становится более сбалансированным по влиянию на инфляционные процессы, а макроэкономические условия в целом поддерживают дезинфляцию. Вместе с тем сохраняются отдельные проинфляционные риски: рост расходов федерального бюджета, ситуация на рынке труда с рекордно низкой безработицей (2,2% в мае), а также высокие инфляционные ожидания граждан и бизнеса. На июльском заседании эксперты и аналитики прогнозировали возможность снижения ключевой ставки Центробанка до 19%. Сейчас, участники финансового рынка считают, что по итогам заседания 25 июля 2025 года Банк России может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...