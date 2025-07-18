Аналитики рассказали, что будет с ключевой ставкой в ближайшее время

Банк России в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку, однако темпы смягчения денежно-кредитной политики могут замедлиться в конце 2025 года. Такой прогноз озвучила Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая». По ее словам, ЦБ снизит летом ставку до 18%.
«Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на два процентных пункта до 18%. <...> в ближайшие месяцы Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, но затем, вероятно, возьмет паузу, после которой снижение ключевой ставки будет происходить более медленно», — пишет «Финансы Mail» со ссылкой на Ващелюк. Кроме того, она уточнила, что ключевая ставка может увеличиться до 16% в октябре 2025 года и сохраниться на этом уровне вплоть до февраля 2026 года.
Ващелюк также отметила, что риторика ЦБ может стать мягче по сравнению с предыдущим заседанием, когда сигнал был нейтральным. По ее оценке, рост экономики становится более сбалансированным по влиянию на инфляционные процессы, а макроэкономические условия в целом поддерживают дезинфляцию. Вместе с тем сохраняются отдельные проинфляционные риски: рост расходов федерального бюджета, ситуация на рынке труда с рекордно низкой безработицей (2,2% в мае), а также высокие инфляционные ожидания граждан и бизнеса.
На июльском заседании эксперты и аналитики прогнозировали возможность снижения ключевой ставки Центробанка до 19%. Сейчас, участники финансового рынка считают, что по итогам заседания 25 июля 2025 года Банк России может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых.
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