Матросы затонувшего пермского танкера требуют выплатить им зарплату

Сотрудники пермской компании «Кама Шиппинг», которая осуществляла эксплуатацию затонувшего танкера «Волгонефть-212», обращаются в суд с требованиями о взыскании задолженности по заработной плате. В Мотовилихинский районный суд Перми подано шесть исковых заявлений от сотрудников данной организации, одно из которых уже было частично удовлетворено.
«Среди обратившихся в суд — члены экипажа затонувшего судна, в частности, второй механик Роман Головин. Он выступил с двумя исками: первый касается взыскания невыплаченной заработной платы, второй — компенсации вреда здоровью. Головин требует от работодателя 500 тысяч рублей за ущерб. После катастрофы он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Анапы с тяжелым обморожением. Вместе с ним медицинская помощь понадобилась и капитану судна Леониду Волегову», — сообщает портал Properm.ru.
По информации помощника прокурора Мотовилихинского района, в общей сложности сотрудники компании «Кама Шиппинг» намерены подать 32 иска. Задолженность по заработной плате перед всеми истцами образовалась начиная с декабря 2024 года. Совокупный размер долга превышает 7 млн рублей.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», осуществлявшие транспортировку мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива. В результате происшествия погиб моторист судна «Волгонефть-212», остальные члены экипажа были спасены. Кроме того, в ходе аварии произошел разлив мазута. ООО «Кама Шиппинг» было привлечено к административной ответственности решением Арбитражного суда Краснодарского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!