Матросы затонувшего пермского танкера требуют выплатить им зарплату

Спасенные моряки «Волгонефти-212» подали в суд на пермского работодателя
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Задолженность по заработной плате перед всеми истцами превышает 7 млн рублей
Задолженность по заработной плате перед всеми истцами превышает 7 млн рублей Фото:

Сотрудники пермской компании «Кама Шиппинг», которая осуществляла эксплуатацию затонувшего танкера «Волгонефть-212», обращаются в суд с требованиями о взыскании задолженности по заработной плате. В Мотовилихинский районный суд Перми подано шесть исковых заявлений от сотрудников данной организации, одно из которых уже было частично удовлетворено.

«Среди обратившихся в суд — члены экипажа затонувшего судна, в частности, второй механик Роман Головин. Он выступил с двумя исками: первый касается взыскания невыплаченной заработной платы, второй — компенсации вреда здоровью. Головин требует от работодателя 500 тысяч рублей за ущерб. После катастрофы он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Анапы с тяжелым обморожением. Вместе с ним медицинская помощь понадобилась и капитану судна Леониду Волегову», — сообщает портал Properm.ru. 

По информации помощника прокурора Мотовилихинского района, в общей сложности сотрудники компании «Кама Шиппинг» намерены подать 32 иска. Задолженность по заработной плате перед всеми истцами образовалась начиная с декабря 2024 года. Совокупный размер долга превышает 7 млн рублей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», осуществлявшие транспортировку мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива. В результате происшествия погиб моторист судна «Волгонефть-212», остальные члены экипажа были спасены. Кроме того, в ходе аварии произошел разлив мазута. ООО «Кама Шиппинг» было привлечено к административной ответственности решением Арбитражного суда Краснодарского края.

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Сотрудники пермской компании «Кама Шиппинг», которая осуществляла эксплуатацию затонувшего танкера «Волгонефть-212», обращаются в суд с требованиями о взыскании задолженности по заработной плате. В Мотовилихинский районный суд Перми подано шесть исковых заявлений от сотрудников данной организации, одно из которых уже было частично удовлетворено. «Среди обратившихся в суд — члены экипажа затонувшего судна, в частности, второй механик Роман Головин. Он выступил с двумя исками: первый касается взыскания невыплаченной заработной платы, второй — компенсации вреда здоровью. Головин требует от работодателя 500 тысяч рублей за ущерб. После катастрофы он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Анапы с тяжелым обморожением. Вместе с ним медицинская помощь понадобилась и капитану судна Леониду Волегову», — сообщает портал Properm.ru.  По информации помощника прокурора Мотовилихинского района, в общей сложности сотрудники компании «Кама Шиппинг» намерены подать 32 иска. Задолженность по заработной плате перед всеми истцами образовалась начиная с декабря 2024 года. Совокупный размер долга превышает 7 млн рублей. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», осуществлявшие транспортировку мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива. В результате происшествия погиб моторист судна «Волгонефть-212», остальные члены экипажа были спасены. Кроме того, в ходе аварии произошел разлив мазута. ООО «Кама Шиппинг» было привлечено к административной ответственности решением Арбитражного суда Краснодарского края.
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