Владелец IKEA ответил URA.RU на вопрос о возвращении в Россию

Владелец IKEA выразил надежду на возвращение сети в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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IKEA закрыла все магазины в России и продала фабрики три года назад
IKEA закрыла все магазины в России и продала фабрики три года назад Фото:

Шведская Ingka Group, владеющая сетью гипермаркетов IKEA, надеется в будущем вернуться в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в ответ на запрос URA.RU. Однако пока такой возможности нет, добавили в компании.

«Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим жителям России. Однако на сегодняшний день предварительных условий для этого нет», — говорится в ответе компании.

IKEA закрыла все 14 гипермаркетов в 11 российских регионах в 2022 году. Вскоре после этого шведы продали три фабрики ритейлера в РФ, а в 2023 году Газпромбанк выкупил у Ingka Group торговые центры «Мега». В 2024-м холдинг нашел покупателей для последних российских активов — участков земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. На площадях бывших гипермаркетов IKEA сейчас работают склады входящего в структуру Сбера маркетплейса «Мегамаркет».

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Шведская Ingka Group, владеющая сетью гипермаркетов IKEA, надеется в будущем вернуться в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в ответ на запрос URA.RU. Однако пока такой возможности нет, добавили в компании. «Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим жителям России. Однако на сегодняшний день предварительных условий для этого нет», — говорится в ответе компании. IKEA закрыла все 14 гипермаркетов в 11 российских регионах в 2022 году. Вскоре после этого шведы продали три фабрики ритейлера в РФ, а в 2023 году Газпромбанк выкупил у Ingka Group торговые центры «Мега». В 2024-м холдинг нашел покупателей для последних российских активов — участков земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. На площадях бывших гипермаркетов IKEA сейчас работают склады входящего в структуру Сбера маркетплейса «Мегамаркет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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