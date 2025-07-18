Экс-руководитель пермских приставов не смог обжаловать приговор

Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников не смог обжаловать приговор в кассационном суде. Экс-чиновник, осужденный на 9,5 года колонии строго режима, намерен пройти все судебные инстанции. Об этом URA.RU заявил его адвокат Николай Атаманчук.
«В жалобе сегодня отказано. Получим решение суда и пойдем в Верховный суд РФ», — сказал адвокат корреспонденту агентства. Дело рассматривалось в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске.
В конце мая 2023 года Игоря Кожевникова приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 15 млн рублей. Его признали виновным во взятках и обналичивании денег на сумму в 200 млн рублей. За свои услуги он получал комиссионные в размере от 2% до 5% от общей обналиченной суммы. Показания против Кожевникова дала его бывшая подчиненная Александра Марданова, которая также была признана виновной в получении взяток и обналичивании денег и осуждена на 5,5 года лишения свободы. Осенью 2024 года Пермский краевой суд смягчил Кожевникову наказание — срок снизили до 9,5 года, а штраф до 14,5 млн рублей.
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