«72 млн на артистов — расточительство»: депутат Останина заинтересовалась концертом на Сахалине

Депутат Государственной Думы Нина Останина возмущена тратами госбюджета. На этот раз на Сахалине решили провести концерт, стоимостью 72 млн рублей. В беседе с URA.RU Останина заявила, что обратилась к губернатору Валерию Лимаренко с требованием пересмотреть траты.
«Я уже направила запрос на губернатора и главу законодательного собрания. Я полагаю, что в нынешних условиях тратить 72 млн рублей на концерт нельзя. Как заявил губернатор — это улучшит узнаваемость региона. Но Сахалин и сахалинцев мы знаем давно. Этот концерт если только узнаваемость самого губернатора поднимет. Но это дороговато для него», — пояснила депутат.
На Сахалине решили порадовать жителей региона выступлением именитых артистов на празднике в честь 80-летие окончания Второй мировой войны и Дня победы над Японией. Приглашены Полина Гагарина за 23 млн рублей, Сергей Лазарев (11,7 млн), Олег Газманов (7 млн), Пелагея (3,57 млн) и другие, сообщает Mash.
Остатина считает, что если губернатор и хочет пригласить «звезд», то пусть ищет для этого коммерческие деньги, обращается к компаниям, которые могли бы проспонсирвоать мероприятие. «За бюджетные средства такое делать не надо. Бюджетные деньги надо направить бойцам, семьям их, а также детям-сиротам. На Сахалине дети-сироты не обеспечены жильем», — резюмировала депутат.
Концерт запланирован на сентябрь. Обратной связи от губернатора пока не было.
Ранее Нина Останина по запросу URA.RU добилась пересмотра возрастного ценза на концерт группы «Тату», на который собирались пускать детей от 4 лет.
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