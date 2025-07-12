«Это пропускать нельзя»: депутат Останина возмутилась грядущим концертом «Тату» в Крыму

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что разберется с грядущим концертом группы «Тату» в Крыму, запланированным на 19 июля. Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей считает недопустимым тот факт, что на концерт коллектива пальпируют пускать детей от 4 лет. Об этом Останина заявила в беседе с URA.RU.
«Я сейчас поручу заняться этим вопросом. Мы не оставляем без внимания случаи, где речь идет о воздействии на нравственное здоровье наших детей. Это не должно остаться безнаказанным. Пропускать это нельзя, надо запрещать это мероприятие», — пояснила депутат.
На ялтинском курорте состоится первое за несколько лет воссоединение коллектива. Лена Катина и Юля Волкова прославились благодаря своим провокационным поступкам, костюмам и песням. Это было много лет тому назад до принятия ряда важных законопроектов, поддерживающих традиционные ценности. На вопрос агентства о том, какие же песни в связи с этим прозвучат в Крыму, представители артисток не смогли дать ответ. Билеты продают в том числе и для детей до 7 лет, причем оплачиваются они отдельно.
Останина в разговоре с агентством особенно отметила, что важно проверить, за счет каких средств состоится мероприятие и не будет ли там выделения крымского бюджета.
Средняя стоимость выступления коллектива сейчас порядка 10 млн рублей. Воссоединение группы «Тату» пришлось по душе далеко не всем. Их бывший директор Леонид Дзюник считает, что девушки рассчитывают на то, что снова взлетят на волне тренда на музыку 90-х и нулевых. А музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что время коллектива давно прошло.
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