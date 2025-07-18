«Одним судом не обойтись»: Гоген Солнцев готовится к войне с бывшей женой

Шоумен Гоген Солнцев устал пытаться вразумить бывшую жену Полину Давыдову самостоятельно. В связи с этим он готовится обратиться в суд. Об этом шоумен сообщил в беседе с URA.RU.
«Чувствую, с сентября начнутся с Полиной суды. Она совершенно не хочет по-хорошему ничего решать и отказывается контактировать. Вопросов там накопилось множество, они все глобального характера. Боюсь, одним судом не обойтись», — заявил шоумен.
Что именно собирается решать с бывшей женой Гоген, он пока обнародовать не может. Но намекнул, что это касается в том числе и сына Вани, который, как оказалось, не его. Однако скандально известный артист продолжает любить ребенка и надеется на встречу. В свою очередь Полина не горит желанием пускать обманутого мужчину к мальчику.
Гоген, оценивая состояние и поведение бывшей жены, даже хотел временно отправить ребенка в детский дом, чтобы оградить малыша от нерадивой матери. Пока эта инициатива не реализована.
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