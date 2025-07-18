Эксперт предрек проблемы в работе сразу двух мессенджеров

Аналитик Муртазин: WhatsApp* в России заблокируют в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Муртазин отметил, что Telegram могут замедлить в сентябре
Муртазин отметил, что Telegram могут замедлить в сентябре Фото:

В сентябре на территории России заблокируют мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а впоследствии планируется замедление работы Telegram. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 

«Самый логичный сценарий — это в сентябре блокировка WhatsApp и деградация, замедление Telegram, который спишут на отсутствие серверов в России», — рассказал аналитик в эфире Радио Sputnik. Он отметил, что, это усилит интерес пользователей к VPN-сервисам. В связи с этим сейчас предлагаются поправки, включая изменения в административный кодекс, предусматривающие меры и штрафы для урегулирования ситуации. 

Сегодня, 18 июля, депутаты Госдумы впервые официально заявили о возможной блокировке WhatsApp. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что сервис могут включить в список программ из недружественных стран, после чего его работа в России будет прекращена.

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны.

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В сентябре на территории России заблокируют мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а впоследствии планируется замедление работы Telegram. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.  «Самый логичный сценарий — это в сентябре блокировка WhatsApp и деградация, замедление Telegram, который спишут на отсутствие серверов в России», — рассказал аналитик в эфире Радио Sputnik. Он отметил, что, это усилит интерес пользователей к VPN-сервисам. В связи с этим сейчас предлагаются поправки, включая изменения в административный кодекс, предусматривающие меры и штрафы для урегулирования ситуации.  Сегодня, 18 июля, депутаты Госдумы впервые официально заявили о возможной блокировке WhatsApp. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что сервис могут включить в список программ из недружественных стран, после чего его работа в России будет прекращена. *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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