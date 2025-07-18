Сегодня, 18 июля, депутаты Госдумы впервые открыто заявили о вероятной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России. Как сообщил первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин, WhatsApp может быть внесен в перечень программ из недружественных стран и прекратить работу в РФ.
Депутат Антон Немкин поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что присутствие подобного сервиса создает уязвимость для национальной безопасности. В ответ на эти сообщения представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли блокировать мессенджер, ответил, что WhatsApp обязан выполнять российские законы. Будут ли блокировать WhatsApp в России и какие были предпосылки к ограничению работы мессенджера — в материале URA.RU.
Депутаты заявили о возможной блокировке WhatsApp
Горелкин заявил, что WhatsApp с высокой вероятностью будет включен в список программного обеспечения из недружественных стран. По его словам, мессенджеру пора готовиться к уходу с российского рынка.
Немкин поддержал позицию Горелкина, заявив, что присутствие WhatsApp в российском цифровом пространстве создает угрозу национальной безопасности, поскольку «служит каналом утечки данных». По его мнению, включение мессенджера в список недружественных сервисов — лишь вопрос времени. Немкин также отметил, что WhatsApp за последние годы не предпринял шагов для локализации данных и не открыл представительство в России.
Оба депутата в качестве альтернативы назвали национальный мессенджер MAX. По словам Немкина, он является не просто заменой, а частью стратегического ответа на цифровые вызовы.
Слухи о блокировке WhatsApp ходили с 2023 года
После признания Meta экстремистской организацией, власти заявляли, что не планируют блокировать WhatsApp. Однако в 2023 году нынешний врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который тогда был депутатом ГД, допустил такую возможность в случае расширения функционала мессенджера.
Поводом для обсуждений стало появление в WhatsApp функции создания каналов. Горелкин и Хинштейн выразили опасения, что новые каналы могут распространять антироссийский контент. В Роскомнадзоре тогда заявили, что в случае обнаружения запрещенной информации последует требование удалить каналы, а при отказе — блокировка мессенджера.
При этом WhatsApp пока остается самым популярным мессенджером в РФ. По данным на конец 2024 года, им ежемесячно пользуются 79% населения России старше 12 лет. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что это "сервис номер один". Но подчеркнул, что него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ.
Замедление WhatsApp
В 2024 году в некоторых регионах России пользователи жаловались на снижение скорости работы WhatsApp. Депутат Немкин подтвердил, что замедление действительно применяется, но официального решения о блокировке нет.
История про замедление мессенджера дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что власти не занимаются искусственным замедлением мессенджера. Он предположил, что проблемы могут быть связаны с антитеррористическими мерами.
МВД предупредило о небезопасности иностранного мессенджера
В феврале 2025 года МВД России сообщило об уязвимости в системе безопасности WhatsApp, позволяющей вредоносному ПО проникать на устройства пользователей без их ведома. Эксперты выявили, что шпионская программа Graphite распространялась через зараженные PDF-файлы в групповых чатах. Правоохранители подчеркнули, что для заражения не требуется действий пользователя — вредоносный код активируется автоматически.
WhatsApp оштрафовали на 17 млн рублей
В то же время Таганский суд Москвы оштрафовал владельцев WhatsApp на 17 млн рублей. Причиной стало нарушение законодательства о персональных данных.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.