18 июля 2025

Пассажиров массово перестали пускать в Турцию из-за одной глупости

Аэропорт Стамбула перестал пускать людей со сходством с лицами в черном списке
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди с похожими именами не могут попасть в страну и вынуждены подолгу находиться в транзитной зоне
Люди с похожими именами не могут попасть в страну и вынуждены подолгу находиться в транзитной зоне Фото:

Пассажиры с похожими именами и датами рождения не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула, несмотря на отсутствие нарушений с их стороны. Проблема возникла из-за особенностей работы пограничной системы, которая автоматически устанавливает запрет на въезд для людей с совпадающими персональными данными. Об этом сообщает турецкая платформа гражданской авиации. 

«Ряд пассажиров не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула из-за сходства имени и года рождения с теми, кто зарегистрирован в системе как „имеющий запрет на въезд“, — сообщает Havasosyalmedya. В ряде случаев запреты на въезд формируются только по имени, фамилии и году рождения. В результате разные пассажиры с идентичными данными сталкиваются с отказом во въезде. Людей не пускают в страну, не могут депортировать и им приходится долго ждать в транзитной зоне.

Среди таких пассажиров есть и те, кто ранее уже посещал Турцию через другие аэропорты страны. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Геленджика. 18 июля он впервые с 2022 года принял рейсы. Первым в нем приземлился самолет из Москвы.

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Пассажиры с похожими именами и датами рождения не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула, несмотря на отсутствие нарушений с их стороны. Проблема возникла из-за особенностей работы пограничной системы, которая автоматически устанавливает запрет на въезд для людей с совпадающими персональными данными. Об этом сообщает турецкая платформа гражданской авиации.  «Ряд пассажиров не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула из-за сходства имени и года рождения с теми, кто зарегистрирован в системе как „имеющий запрет на въезд“, — сообщает Havasosyalmedya. В ряде случаев запреты на въезд формируются только по имени, фамилии и году рождения. В результате разные пассажиры с идентичными данными сталкиваются с отказом во въезде. Людей не пускают в страну, не могут депортировать и им приходится долго ждать в транзитной зоне. Среди таких пассажиров есть и те, кто ранее уже посещал Турцию через другие аэропорты страны. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Геленджика. 18 июля он впервые с 2022 года принял рейсы. Первым в нем приземлился самолет из Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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