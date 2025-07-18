Аэропорт Геленджика 18 июля впервые возобновил работу после перерыва с 2022 года. Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы. Самолет вылетел из Шереметьево в 11:19 и приземлился в новом терминале курортного города в 15:25. На борту находились 175 пассажиров, которых торжественно встретили водной аркой, а также вручили памятные сувениры. Что сейчас происходит в аэропорту — в фоторепортаже URA.RU.
Полет занял чуть больше четырех часов и проходил через Каспийское море, Грозный, Карачаево-Черкесию и Сочи, после чего самолет проследовал над Черным морем к Геленджику. Несмотря на невысокий туристический поток, владельцы отелей полностью готовы к приему гостей.
Воздушная гавань, как и еще десять аэропортов юга России, не принимала рейсы с начала спецоперации на Украине с 2022 года по соображениям безопасности. Сейчас специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты можно осуществлять безопасно.
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