Что происходит в аэропорту Геленджика, которые заработал впервые с 2022 года. Фоторепортаж

В аэропорту Геленджика приземлился первый самолет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту Геленджика, вылетел из Москвы
Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту Геленджика, вылетел из Москвы Фото:

Аэропорт Геленджика 18 июля впервые возобновил работу после перерыва с 2022 года. Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы. Самолет вылетел из Шереметьево в 11:19 и приземлился в новом терминале курортного города в 15:25. На борту находились 175 пассажиров, которых торжественно встретили водной аркой, а также вручили памятные сувениры. Что сейчас происходит в аэропорту — в фоторепортаже URA.RU.

Полет занял чуть больше четырех часов и проходил через Каспийское море, Грозный, Карачаево-Черкесию и Сочи, после чего самолет проследовал над Черным морем к Геленджику. Несмотря на невысокий туристический поток, владельцы отелей полностью готовы к приему гостей.

Воздушная гавань, как и еще десять аэропортов юга России, не принимала рейсы с начала спецоперации на Украине с 2022 года по соображениям безопасности. Сейчас специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты можно осуществлять безопасно.

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Аэропорт Геленджика 18 июля впервые возобновил работу после перерыва с 2022 года. Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы. Самолет вылетел из Шереметьево в 11:19 и приземлился в новом терминале курортного города в 15:25. На борту находились 175 пассажиров, которых торжественно встретили водной аркой, а также вручили памятные сувениры. Что сейчас происходит в аэропорту — в фоторепортаже URA.RU. Полет занял чуть больше четырех часов и проходил через Каспийское море, Грозный, Карачаево-Черкесию и Сочи, после чего самолет проследовал над Черным морем к Геленджику. Несмотря на невысокий туристический поток, владельцы отелей полностью готовы к приему гостей. Воздушная гавань, как и еще десять аэропортов юга России, не принимала рейсы с начала спецоперации на Украине с 2022 года по соображениям безопасности. Сейчас специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты можно осуществлять безопасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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