Жужжание дрона и взрыв разбудили жителей подмосковного Дмитрова

Жужжание дрона в небе и звуки взрыва разбудили жителей подмосковного города Дмитрова. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.
«Что-то похожее на беспилотник с громким звуком кружило. Потом он отлетел и произошел хлопок громкий или взрыв, будто огненный шар упал, но звук как от истребителя не прекращался еще какое-то время», — сообщают URA.RU местные жители.
Сообщения об огненном шаре пришли от жителей деревни Зверково. Они рассказали, что перед этим что-то летало над домами. Странные звуки, будто «по крыше шандарахнуло», а потом упало где-то в полях, напугали жителей Рогачево. Зарево в поле попало на видео.
Ранее похожие инциденты уже происходили в Московском регионе — в Зеленограде жители также сообщали о серии взрывов и работе системы ПВО по беспилотникам. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение вражеских дронов силами Минобороны.
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