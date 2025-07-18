18 июля 2025

Жужжание дрона и взрыв разбудили жителей подмосковного Дмитрова

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители сообщают о характерном жужжании, хлопке и огненном шаре
Жители сообщают о характерном жужжании, хлопке и огненном шаре Фото:

Жужжание дрона в небе и звуки взрыва разбудили жителей подмосковного города Дмитрова. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Что-то похожее на беспилотник с громким звуком кружило. Потом он отлетел и произошел хлопок громкий или взрыв, будто огненный шар упал, но звук как от истребителя не прекращался еще какое-то время», — сообщают URA.RU местные жители. 

Сообщения об огненном шаре пришли от жителей деревни Зверково. Они рассказали, что перед этим что-то летало над домами. Странные звуки, будто «по крыше шандарахнуло», а потом упало где-то в полях, напугали жителей Рогачево. Зарево в поле попало на видео. 

Ранее похожие инциденты уже происходили в Московском регионе — в Зеленограде жители также сообщали о серии взрывов и работе системы ПВО по беспилотникам. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение вражеских дронов силами Минобороны.

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Жужжание дрона в небе и звуки взрыва разбудили жителей подмосковного города Дмитрова. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU. «Что-то похожее на беспилотник с громким звуком кружило. Потом он отлетел и произошел хлопок громкий или взрыв, будто огненный шар упал, но звук как от истребителя не прекращался еще какое-то время», — сообщают URA.RU местные жители.  Сообщения об огненном шаре пришли от жителей деревни Зверково. Они рассказали, что перед этим что-то летало над домами. Странные звуки, будто «по крыше шандарахнуло», а потом упало где-то в полях, напугали жителей Рогачево. Зарево в поле попало на видео.  Ранее похожие инциденты уже происходили в Московском регионе — в Зеленограде жители также сообщали о серии взрывов и работе системы ПВО по беспилотникам. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение вражеских дронов силами Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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