18 июля 2025

Московский аэропорт внезапно закрыли на фоне взрывов в области

Московский аэропорт Домодедово приостановил работу на фоне атаки БПЛА на регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Введенные ограничения на работу аэропорта связаны с вопросами безопасности, рассказали в Росавиации
Введенные ограничения на работу аэропорта связаны с вопросами безопасности, рассказали в Росавиации Фото:
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Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку рейсов из-за введенных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его данным, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

«В Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Артем Кореняко.

По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. В ночь на 19 июля поступали сообщения о попытках атак дронов на подмосковные территории. Жители Дмитрова заявили о возгорании, которое началось после падения неустановленного объекта с неба. Официальных комментариев о связи этих событий с работой аэропорта пока не поступало.

Дроны атаковали Подмосковье и другие регионы РФ в ночь на 19 июля. Последние новости об отражении налетов — в онлайн-трансляции URA.RU.

Обновлено в 01:36:

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Домодедово работает в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

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Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку рейсов из-за введенных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его данным, меры связаны с обеспечением безопасности полетов. «В Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Артем Кореняко. По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. В ночь на 19 июля поступали сообщения о попытках атак дронов на подмосковные территории. Жители Дмитрова заявили о возгорании, которое началось после падения неустановленного объекта с неба. Официальных комментариев о связи этих событий с работой аэропорта пока не поступало. Дроны атаковали Подмосковье и другие регионы РФ в ночь на 19 июля. Последние новости об отражении налетов — в онлайн-трансляции URA.RU. Обновлено в 01:36: Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Домодедово работает в штатном режиме, сообщили в Росавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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