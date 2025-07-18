18 июля 2025

В Ростовской области выбило электричество из-за атаки БПЛА, есть раненый

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за беспилотников загорелись несколько частных домов
Из-за беспилотников загорелись несколько частных домов Фото:

Из-за атаки беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества в Ростовской области, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона.

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. По предварительной информации, ранен один человек. В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По его словам, воздушную атакую врага отражают силы и средства противовоздушной обороны. Из-за упавших обломков беспилотника в Донецке начался ландшафтный пожар.

Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников: после ночной атаки в городе Шахты без электричества остались более шести тысяч человек, были повреждены здания и нарушено электроснабжение. Также в начале июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

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Из-за атаки беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества в Ростовской области, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона. «Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. По предварительной информации, ранен один человек. В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, воздушную атакую врага отражают силы и средства противовоздушной обороны. Из-за упавших обломков беспилотника в Донецке начался ландшафтный пожар. Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников: после ночной атаки в городе Шахты без электричества остались более шести тысяч человек, были повреждены здания и нарушено электроснабжение. Также в начале июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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