Житель ХМАО потерял сотни тысяч рублей на Ямале, доверившись мошенникам

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Мужчина хотел заработать на инвестициях, но перевел деньги мошенникам
Мужчина хотел заработать на инвестициях, но перевел деньги мошенникам Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) стал жертвой мошенников и лишился 190 тысяч рублей, откликнувшись на рекламное объявление в соцсетях о быстром заработке на инвестициях. Он обратился в полицию Ноябрьска (ЯНАО), сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

По информации ведомства, мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету с личными данными, после чего с ним связался человек, представившийся менеджером инвестиционной компании. «Под руководством своего помощника потерпевший вкладывал личные и кредитные денежные средства. Когда вывести прибыль потерпевшему не удалось, он понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию», — сообщают на официальном сайте ведомства.

Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 190 тысяч рублей. Следственный отдел полиции по Ноябрьску возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) стал жертвой мошенников и лишился 190 тысяч рублей, откликнувшись на рекламное объявление в соцсетях о быстром заработке на инвестициях. Он обратился в полицию Ноябрьска (ЯНАО), сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. По информации ведомства, мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету с личными данными, после чего с ним связался человек, представившийся менеджером инвестиционной компании. «Под руководством своего помощника потерпевший вкладывал личные и кредитные денежные средства. Когда вывести прибыль потерпевшему не удалось, он понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию», — сообщают на официальном сайте ведомства. Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 190 тысяч рублей. Следственный отдел полиции по Ноябрьску возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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