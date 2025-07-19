Житель ХМАО потерял сотни тысяч рублей на Ямале, доверившись мошенникам

Житель Нефтеюганска (ХМАО) стал жертвой мошенников и лишился 190 тысяч рублей, откликнувшись на рекламное объявление в соцсетях о быстром заработке на инвестициях. Он обратился в полицию Ноябрьска (ЯНАО), сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
По информации ведомства, мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету с личными данными, после чего с ним связался человек, представившийся менеджером инвестиционной компании. «Под руководством своего помощника потерпевший вкладывал личные и кредитные денежные средства. Когда вывести прибыль потерпевшему не удалось, он понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию», — сообщают на официальном сайте ведомства.
Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 190 тысяч рублей. Следственный отдел полиции по Ноябрьску возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».
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