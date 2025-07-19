ВСУ совершили мощную атаку на Ростовскую область: что известно о пострадавших и последствиях

РЖД: на перегоне в Ростовской области приостановлено движение поездов
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Дроны атаковали Ростовскую область, повреждена высоковольтная линия
Дроны атаковали Ростовскую область, повреждена высоковольтная линия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атака привела к серьезным последствиям: в Каменске-Шахтинском и Каменском районе загорелись дома, трансформатор и хозпостройки, а повреждение контактной сети на железной дороге вызвало задержку более 50 поездов. Также есть пострадавшие. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU. 

Что произошло

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над Ростовской областью. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram, что ПВО успешно отразили нападение, но обломки дронов нанесли определенный ущерб.

Повреждения инфраструктуры и поездов

На ж/д путях в Ростовской области приостановлено движение после атаки ВСУ
На ж/д путях в Ростовской области приостановлено движение после атаки ВСУ
Фото:

Падение обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово повредило контактную сеть железной дороги, сообщила пресс-служба РЖД. Это привело к временной приостановке движения поездов, задержке более 50 составов дальнего следования и отмене ряда пригородных электричек. В частности, пассажирский поезд Адлер — Москва был остановлен и отведен на безопасное расстояние, уточняет telegram-канал Mash.

РЖД создала оперативный штаб, железнодорожники приступили к восстановлению сети, а пассажиров обеспечивают водой и, при задержке более четырех часов, горячим питанием. Из-за задержек движения пассажирских поездов был организован дополнительный рейс № 229 для транспортировки пассажиров, находящихся на станции Придача в Воронеже и следующих в сторону Москвы.

Последствия на земле

Из-за атаки БПЛА загорелись частные дома и постройки
Из-за атаки БПЛА загорелись частные дома и постройки
Фото:

В Каменске-Шахтинском и Каменском районе обломки дронов вызвали пожары в частных домах, хозпостройках и на трансформаторе, что привело к отключению высоковольтной линии. Около двух тысяч человек в пяти населенных пунктах остались без света, сообщил Слюсарь. В микрорайоне Лиховском, поселках Волченский и Светлый продолжается тушение ландшафтных пожаров. Один человек, сотрудница железной дороги, получила ранения средней тяжести и была госпитализирована в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Власти проводят подомовой обход для оценки ущерба и выявления пострадавших.

Взрывы в Таганроге

Жители Таганрога ночью сообщали о четырех–шести взрывах в небе над городом, пишет telegram-канал Shot. Очевидцы утверждали, что слышали еще БПЛА, но официальных данных о последствиях в Таганроге пока нет. Слюсарь подтвердил, что атака затронула несколько районов области.

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В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атака привела к серьезным последствиям: в Каменске-Шахтинском и Каменском районе загорелись дома, трансформатор и хозпостройки, а повреждение контактной сети на железной дороге вызвало задержку более 50 поездов. Также есть пострадавшие. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.  Что произошло По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над Ростовской областью. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram, что ПВО успешно отразили нападение, но обломки дронов нанесли определенный ущерб. Повреждения инфраструктуры и поездов Падение обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово повредило контактную сеть железной дороги, сообщила пресс-служба РЖД. Это привело к временной приостановке движения поездов, задержке более 50 составов дальнего следования и отмене ряда пригородных электричек. В частности, пассажирский поезд Адлер — Москва был остановлен и отведен на безопасное расстояние, уточняет telegram-канал Mash. РЖД создала оперативный штаб, железнодорожники приступили к восстановлению сети, а пассажиров обеспечивают водой и, при задержке более четырех часов, горячим питанием. Из-за задержек движения пассажирских поездов был организован дополнительный рейс № 229 для транспортировки пассажиров, находящихся на станции Придача в Воронеже и следующих в сторону Москвы. Последствия на земле В Каменске-Шахтинском и Каменском районе обломки дронов вызвали пожары в частных домах, хозпостройках и на трансформаторе, что привело к отключению высоковольтной линии. Около двух тысяч человек в пяти населенных пунктах остались без света, сообщил Слюсарь. В микрорайоне Лиховском, поселках Волченский и Светлый продолжается тушение ландшафтных пожаров. Один человек, сотрудница железной дороги, получила ранения средней тяжести и была госпитализирована в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Власти проводят подомовой обход для оценки ущерба и выявления пострадавших. Взрывы в Таганроге Жители Таганрога ночью сообщали о четырех–шести взрывах в небе над городом, пишет telegram-канал Shot. Очевидцы утверждали, что слышали еще БПЛА, но официальных данных о последствиях в Таганроге пока нет. Слюсарь подтвердил, что атака затронула несколько районов области.
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