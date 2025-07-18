ЕС включил дочку «Сургутнефтегаза» в новый пакет санкций

Дочерняя компания югорского «Сургутнетегаза» вошла в новый 18-й пакет санкций Евросоюза. Под ограничения попал «Сургутнефтегазбанк», следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
«Регламент (ЕС) 2025/1494 на Совете от 18 июля 2025 года за изменение в регламент (ЕС) №833/2014 относительно ограничительных мер… К Регламенту №833/2014 добавлены следующие субъекты… „Сургутнефтегазбанк“» — написано в документе.
Теперь к банку будет применяться запрет на проведение транзакций вместо отключения от международной платежной системы SWIFT. Помимо «Сургутнефтегзбанка» в список включены также еще 22 российских банка.
Ранее URA.RU писало, что приложение «Сургутнефтегазбанка» пропало из App Store. Это произошло из-за введения нового пакета санкций США в отношении компании «Сургутнефтегаз» и ее дочерних обществ.
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