Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

В случае сохранения санкционного давления на Иран, страна может рассмотреть возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также начать обогащение урана до уровня, превышающего 60%. Об этом рассказал официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.
«Резаи напомнил западным правительствам, что [дальнейшее санкционное] давление на Иран заставит страну рассмотреть ряд планов, таких как выход из ДНЯО, повышение уровня обогащения урана до уровня более 60%, производство и экспорт современных центрифуг и начало расширения отношений в ядерной сфере», — сказал Резаи. Его слова опубликованы изданием Tasnim.
С таким заявлением представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана обратился к правительствам Великобритании, Франции и Германии. По его словам, Иран до сих пор не в полной мере использовал свои возможности и при необходимости может прибегнуть к другим стратегическим вариантам.
Ранее стало известно, что западные страны, в числе которых и США, договорились установить конец августа 2025 года как крайний срок для заключения нового ядерного соглашения с Ираном. В случае, если соглашение не удастся заключить в установленный срок, то Великобритания, Франция и Германия намерены инициировать процедуру так называемого «мгновенного возврата». Он предусматривает автоматическое возобновление всех санкций Совета Безопасности ООН, отмененных в рамках соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.
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