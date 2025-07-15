Запад поставил ультиматум Ирану по поводу ядерной сделки

Госсекретарь США Марко Рубио и главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании договорились установить конец августа 2025 года как крайний срок для заключения нового ядерного соглашения с Ираном. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на три источника, знакомых с итогами телефонных переговоров дипломатов.
«По словам трех источников, осведомленных о телефонном разговоре, госсекретарь Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве фактического крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном. Если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, три европейские державы планируют запустить механизм „мгновенного возврата“, который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года», — сообщает Axios.
По данным издания, главы МИД США и европейских стран считают, что дальнейшее затягивание переговоров мешает выполнению задач по нераспространению ядерного оружия. В случае провала переговоров Лондон, Париж и Берлин готовы оперативно восстановить санкционные меры, чтобы усилить давление на Тегеран и добиться выполнения международных обязательств по его ядерной программе.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Иран способен быстро возобновить производство обогащенного урана благодаря сохраненным промышленным и технологическим возможностям, несмотря на недавние удары США по ядерным объектам страны. Власти Ирана уже не раз призывали к переговорам, а американская сторона выдвигала условия ограничения ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.
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