15 июля 2025

Запад поставил ультиматум Ирану по поводу ядерной сделки

Axios: Ирану назначили дедлайн до конца августа, чтобы заключить ядерную сделку
© Служба новостей «URA.RU»
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Иран должен до конца августа заключить сделку по ядерной программе, иначе Запад введет санкции
Иран должен до конца августа заключить сделку по ядерной программе, иначе Запад введет санкции Фото:
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Госсекретарь США Марко Рубио и главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании договорились установить конец августа 2025 года как крайний срок для заключения нового ядерного соглашения с Ираном. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на три источника, знакомых с итогами телефонных переговоров дипломатов.

«По словам трех источников, осведомленных о телефонном разговоре, госсекретарь Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве фактического крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном. Если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, три европейские державы планируют запустить механизм „мгновенного возврата“, который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года», — сообщает Axios.

По данным издания, главы МИД США и европейских стран считают, что дальнейшее затягивание переговоров мешает выполнению задач по нераспространению ядерного оружия. В случае провала переговоров Лондон, Париж и Берлин готовы оперативно восстановить санкционные меры, чтобы усилить давление на Тегеран и добиться выполнения международных обязательств по его ядерной программе.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Иран способен быстро возобновить производство обогащенного урана благодаря сохраненным промышленным и технологическим возможностям, несмотря на недавние удары США по ядерным объектам страны. Власти Ирана уже не раз призывали к переговорам, а американская сторона выдвигала условия ограничения ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.

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Госсекретарь США Марко Рубио и главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании договорились установить конец августа 2025 года как крайний срок для заключения нового ядерного соглашения с Ираном. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на три источника, знакомых с итогами телефонных переговоров дипломатов. «По словам трех источников, осведомленных о телефонном разговоре, госсекретарь Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве фактического крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном. Если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, три европейские державы планируют запустить механизм „мгновенного возврата“, который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года», — сообщает Axios. По данным издания, главы МИД США и европейских стран считают, что дальнейшее затягивание переговоров мешает выполнению задач по нераспространению ядерного оружия. В случае провала переговоров Лондон, Париж и Берлин готовы оперативно восстановить санкционные меры, чтобы усилить давление на Тегеран и добиться выполнения международных обязательств по его ядерной программе. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Иран способен быстро возобновить производство обогащенного урана благодаря сохраненным промышленным и технологическим возможностям, несмотря на недавние удары США по ядерным объектам страны. Власти Ирана уже не раз призывали к переговорам, а американская сторона выдвигала условия ограничения ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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