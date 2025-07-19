Отключение электричества наблюдается по всей Запорожской области

Перебои с электричеством наблюдаются вторые сутки
По всей территории Запорожской области зафиксировано отключения электричества. Информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий.
«Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области», — сообщил губернатор. По его словам, идут работы по восстановлению. Балицкий также призвал проявить терпение.
Проблемы с электроснабжением наблюдаются в регионе уже вторые сутки. Они возникли после удара украинского дрона.
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