Отключение электричества наблюдается по всей Запорожской области

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Перебои с электричеством наблюдаются вторые сутки
Перебои с электричеством наблюдаются вторые сутки Фото:

По всей территории Запорожской области зафиксировано отключения электричества. Информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий. 

«Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области», — сообщил губернатор. По его словам, идут работы по восстановлению. Балицкий также призвал проявить терпение. 

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в регионе уже вторые сутки. Они возникли после удара украинского дрона. 

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По всей территории Запорожской области зафиксировано отключения электричества. Информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий.  «Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области», — сообщил губернатор. По его словам, идут работы по восстановлению. Балицкий также призвал проявить терпение.  Проблемы с электроснабжением наблюдаются в регионе уже вторые сутки. Они возникли после удара украинского дрона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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