В Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp* в России

Горелкин: WhatsApp вскоре может покинуть российский рынок
© Служба новостей «URA.RU»
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WhatsApp* может попасть в списки ПО недружественных стран
WhatsApp* может попасть в списки ПО недружественных стран Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) с высокой вероятностью может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран и покинуть российский рынок. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ. С большой долей вероятности он попадет в список программного обеспечения из недружественных стран», — сказал Горелкин, его слова передает РИА Новости. При этом он отметил, что Telegram, в отличие от WhatsApp, скорее всего, избежит подобных ограничений, если продолжит соблюдать российское законодательство.

Горелкин отметил, что, по его мнению, очевидно, кто будет основным конкурентом WhatsApp на рынке. Речь идет о российском национальном мессенджере.

Еще в 2024 году сообщалось, что в России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны. Включение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации является частью ухудшения отношений между российскими властями и компанией Meta. 

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) с высокой вероятностью может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран и покинуть российский рынок. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ. С большой долей вероятности он попадет в список программного обеспечения из недружественных стран», — сказал Горелкин, его слова передает РИА Новости. При этом он отметил, что Telegram, в отличие от WhatsApp, скорее всего, избежит подобных ограничений, если продолжит соблюдать российское законодательство. Горелкин отметил, что, по его мнению, очевидно, кто будет основным конкурентом WhatsApp на рынке. Речь идет о российском национальном мессенджере. Еще в 2024 году сообщалось, что в России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны. Включение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации является частью ухудшения отношений между российскими властями и компанией Meta.  *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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