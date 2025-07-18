В Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp* в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) с высокой вероятностью может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран и покинуть российский рынок. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ. С большой долей вероятности он попадет в список программного обеспечения из недружественных стран», — сказал Горелкин, его слова передает РИА Новости. При этом он отметил, что Telegram, в отличие от WhatsApp, скорее всего, избежит подобных ограничений, если продолжит соблюдать российское законодательство.
Горелкин отметил, что, по его мнению, очевидно, кто будет основным конкурентом WhatsApp на рынке. Речь идет о российском национальном мессенджере.
Еще в 2024 году сообщалось, что в России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны. Включение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации является частью ухудшения отношений между российскими властями и компанией Meta.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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