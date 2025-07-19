В Польше из-за аварии самолеты не могут взлететь с аэродромов

В Польше произошел сбой в работе системы управления воздушным движением. Из-за чего не все самолеты могут взлететь с аэродромов. Об этом агентству Onet рассказал представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон.
«Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлёты и посадки воздушных судов. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами», — передает слова Дермон издание Onet.
Сообщения о сбоях также появились в социальных сетях аэропортов Гданьска и Кракова. Некоторые воздушные гавани перешли на аварийное питание. В результате чего число полетов было сильно ограничено. О конкретных причинах в сбое системы управления пока не сообщается.
Ранее стало известно, что в аэропорту Стамбула из-за особенностей работы пограничной системы, которая автоматически устанавливает запрет на въезд для людей с совпадающими персональными данными, люди не смогли попасть в страну. Те, кто имел схожие имена и даты рождения, застряли в воздушной гавани. Во въезде им было отказано. Они вынуждены были остаться в транзитной зоне.
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