Мэр Донецка отреагировал на обстрелы города

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрелы города. По его данным, повреждение получил дом.
«По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме по ул. Университетской повреждено остекление», — написал мэр. Информации о пострадавших пока нет.
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