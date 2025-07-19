Трамп пригрозил бомбить новые ядерные объекты Ирана

США могут разбомбить новые ядерные объекты Ирана в случае, если Тегеран решит их построить. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — написал Трамп в TruthSocial. Он также напомнил, что в результате прошлых ударов ВВС США три иранских ядерных объекта «были полностью разрушены и/или уничтожены».
В июне США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам, после чего Трамп заявил об их полном уничтожении и призвал Иран к новой ядерной сделке. Американские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что операция лишь отсрочила развитие иранской программы, а в самом Иране заявили о планах восстановить разрушенные объекты.
В конце прошлого месяца Трамп сообщил, что не ведет переговоры с Ираном с тех пор, как США полностью уничтожили его ядерные объекты. Также он отметил, что Иран получил от США «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, передает «Национальная служба новостей»
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