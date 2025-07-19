Раскрыт хитрый план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе провел кадровые перестановки в правительстве, чтобы усилить позиции сторонников, способных наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа», — говорится в публикации. По данным Bloomberg, изменения связаны с пересмотром политики США: Трамп, разочаровавшись в отказе президента РФ Владимира Путина от перемирия, ужесточил риторику, пригрозив России высокими пошлинами и пообещав предоставить Украине новое вооружение при поддержке Европы.
Накануне Верховная рада Украины утвердила новое правительство, главой которого стала Юлия Свириденко. Министром иностранных дел вновь назначен Андрей Сибига, министром обороны — Денис Шмыгаль. Рустем Умеров, глава Минобороны, теперь сосредоточится на переговорах с Россией. Вице-премьер Ольга Стефанишина была выдвинута на должность посла в Вашингтоне, передает "Национальная служба новостей".
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