В Раде раскрыли, почему Вашингтон не одобрил Умерова на должность посла в США

США не одобрили Умерова на посту посла из-за его близости к Ермаку
© Служба новостей «URA.RU»
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Умеров в дальнейшем сосредоточит свою деятельность на переговорах с Россией
Умеров в дальнейшем сосредоточит свою деятельность на переговорах с Россией Фото:

США не одобрили назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в Вашингтоне из-за того, что Умеров считается близким соратником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — сказал Железняк в интервью «Украинской правде».

Верховная рада Украины большинством голосов одобрила обновленный состав правительства, возглавляемого Юлией Свириденко, которая заняла пост премьер-министра. Бывший министр обороны Рустем Умеров в дальнейшем сосредоточит свою деятельность на переговорах с Российской Федерацией в составе украинской делегации. За развитие двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки будет отвечать Ольга Стефанишина, она выдвинута на должность посла Украины в Вашингтоне.

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США не одобрили назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в Вашингтоне из-за того, что Умеров считается близким соратником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — сказал Железняк в интервью «Украинской правде». Верховная рада Украины большинством голосов одобрила обновленный состав правительства, возглавляемого Юлией Свириденко, которая заняла пост премьер-министра. Бывший министр обороны Рустем Умеров в дальнейшем сосредоточит свою деятельность на переговорах с Российской Федерацией в составе украинской делегации. За развитие двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки будет отвечать Ольга Стефанишина, она выдвинута на должность посла Украины в Вашингтоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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