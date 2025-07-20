На озеро в Алтайском крае упал вертолет

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку на воду Телецкого озера в Алтайском крае. Об этом сообщают СМИ.
«Во время полета Robinson начал резко терять высоту, и пилот принял решение сажать машину прямо на воду», — сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на информированные источники. Жесткая посадка произошла в акватории Телецкого озера недалеко от села Иогач.
Обоих находившихся на борту пассажиров доставили в больницу. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины инцидента, проводится проверка технического состояния воздушного судна и действий экипажа.
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