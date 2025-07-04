Shot: самолет с туристами из России сел посреди океана на Мальдивах

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Пассажиры провели в салоне более часа, ожидая дальнейших инструкций и помощи
Пассажиры провели в салоне более часа, ожидая дальнейших инструкций и помощи Фото:

Самолет с российскими туристами, совершавший внутренний перелет между островами на Мальдивах, вскоре после взлета начал терять высоту. Еще перед вылетом пассажиры заметили ухудшение погоды и длительную подготовку пилотов к рейсу.

«Через некоторое время после взлёта самолёт начал терять высоту и буквально падать», — пишет telegram-канал SHOT. Пилотам удалось оперативно среагировать и осуществить аварийную посадку на воду прямо посреди океана. Пассажиры провели в салоне более часа, ожидая дальнейших инструкций и помощи. После этого экипаж попытался возобновить полет.

Во время повторного взлета самолет вновь столкнулся с трудностями: его начало кренить на левый бок, а сильный ветер сносил воздушное судно в сторону. В результате пилоты приняли решение вновь посадить самолет на воду, на этот раз вблизи вилл и берега. С помощью буксиров воздушное судно было доставлено к суше, где пассажирам оказали необходимую помощь. В результате происшествия многие пассажиры испытали сильный стресс.

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Самолет с российскими туристами, совершавший внутренний перелет между островами на Мальдивах, вскоре после взлета начал терять высоту. Еще перед вылетом пассажиры заметили ухудшение погоды и длительную подготовку пилотов к рейсу. «Через некоторое время после взлёта самолёт начал терять высоту и буквально падать», — пишет telegram-канал SHOT. Пилотам удалось оперативно среагировать и осуществить аварийную посадку на воду прямо посреди океана. Пассажиры провели в салоне более часа, ожидая дальнейших инструкций и помощи. После этого экипаж попытался возобновить полет. Во время повторного взлета самолет вновь столкнулся с трудностями: его начало кренить на левый бок, а сильный ветер сносил воздушное судно в сторону. В результате пилоты приняли решение вновь посадить самолет на воду, на этот раз вблизи вилл и берега. С помощью буксиров воздушное судно было доставлено к суше, где пассажирам оказали необходимую помощь. В результате происшествия многие пассажиры испытали сильный стресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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