Пенсии военных пенсионеров вырастут с 1 октября

Пенсии российских военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи будут увеличены на 7,6% с 1 октября 2025 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности», — уточнил парламентарий. Его слова передают РИА Новости.
По словам Говырина, индексация охватит всех бывших военнослужащих и сотрудников перечисленных ведомств, ушедших на пенсию по выслуге лет или по состоянию здоровья. Размер выплаты для каждого пенсионера будет пересчитан с учетом новых коэффициентов окладов по воинскому званию и занимаемой должности. Решение принято в рамках ежегодной корректировки денежного довольствия и соответствует действующему законодательству о пенсионном обеспечении силовых структур.
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