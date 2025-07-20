Авиакомпания «Ямал» отказалась от популярного направления из Тюмени

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Авиакомпания «Ямал» не планирует запускать рейсы в Геленджик из Тюмени
Авиакомпания «Ямал» не планирует запускать рейсы в Геленджик из Тюмени Фото:

Авиакомпания «Ямал» не будет запускать прямые рейсы из Тюмени в Геленджик в ближайшее время. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В компании пояснили, что на данный момент не видят возможности для открытия данного направления. «Авиакомпания регулярно анализирует спрос на различных направлениях и рассматривает возможности расширения маршрутной сети, однако запуск рейсов Тюмень — Геленджик в ближайшей перспективе не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе «Ямала».

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальская авиакомпания также не планирует запускать рейсы в Геленджик из городов ЯНАО. При этом авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы из Салехарда в 12 российских городов с конца октября и до конца года.

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Авиакомпания «Ямал» не будет запускать прямые рейсы из Тюмени в Геленджик в ближайшее время. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу перевозчика. В компании пояснили, что на данный момент не видят возможности для открытия данного направления. «Авиакомпания регулярно анализирует спрос на различных направлениях и рассматривает возможности расширения маршрутной сети, однако запуск рейсов Тюмень — Геленджик в ближайшей перспективе не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе «Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что ямальская авиакомпания также не планирует запускать рейсы в Геленджик из городов ЯНАО. При этом авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы из Салехарда в 12 российских городов с конца октября и до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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