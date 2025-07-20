Авиакомпания «Ямал» отказалась от популярного направления из Тюмени

Авиакомпания «Ямал» не будет запускать прямые рейсы из Тюмени в Геленджик в ближайшее время. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В компании пояснили, что на данный момент не видят возможности для открытия данного направления. «Авиакомпания регулярно анализирует спрос на различных направлениях и рассматривает возможности расширения маршрутной сети, однако запуск рейсов Тюмень — Геленджик в ближайшей перспективе не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе «Ямала».
Ранее URA.RU рассказывало, что ямальская авиакомпания также не планирует запускать рейсы в Геленджик из городов ЯНАО. При этом авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы из Салехарда в 12 российских городов с конца октября и до конца года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.