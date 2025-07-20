В Германии рассказали, что изменится после возможной встречи Путина и Трампа

Рар: США откажутся от ультиматумов, если Путин и Трамп встретятся в Китае
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Если Трамп встретится с Путиным в Китае, ультиматумов от США не последует
Если Трамп встретится с Путиным в Китае, ультиматумов от США не последует Фото:

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае может изменить позиции Вашингтона. Такое мнение обозначил немецкий политолог Александр Рар.

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — говорится в сообщении. По его словам новые санкции США против Москвы и Пекина приведут к разрыву отношений между тремя ведущими мировыми державами и нанесут серьезный ущерб глобальной экономике.

Рар также отметил, что подобная встреча, если она состоится в трехстороннем формате, вызовет негативную реакцию в Европе, где, по его утверждению, преобладает поддержка военных действий на Украине и отсутствует стремление к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее газета The Times сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин решил организовать в Китае трехсторонний саммит с участием Путина и Трампа. Согласно информации газеты, возможность проведения такой встречи действительно рассматривается, однако подчеркивается, что Трамп отдает предпочтение формату, при котором переговоры прошли бы на территории США.

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Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае может изменить позиции Вашингтона. Такое мнение обозначил немецкий политолог Александр Рар. «Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — говорится в сообщении. По его словам новые санкции США против Москвы и Пекина приведут к разрыву отношений между тремя ведущими мировыми державами и нанесут серьезный ущерб глобальной экономике. Рар также отметил, что подобная встреча, если она состоится в трехстороннем формате, вызовет негативную реакцию в Европе, где, по его утверждению, преобладает поддержка военных действий на Украине и отсутствует стремление к дипломатическому урегулированию конфликта. Ранее газета The Times сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин решил организовать в Китае трехсторонний саммит с участием Путина и Трампа. Согласно информации газеты, возможность проведения такой встречи действительно рассматривается, однако подчеркивается, что Трамп отдает предпочтение формату, при котором переговоры прошли бы на территории США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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