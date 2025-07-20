Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае может изменить позиции Вашингтона. Такое мнение обозначил немецкий политолог Александр Рар.
«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — говорится в сообщении. По его словам новые санкции США против Москвы и Пекина приведут к разрыву отношений между тремя ведущими мировыми державами и нанесут серьезный ущерб глобальной экономике.
Рар также отметил, что подобная встреча, если она состоится в трехстороннем формате, вызовет негативную реакцию в Европе, где, по его утверждению, преобладает поддержка военных действий на Украине и отсутствует стремление к дипломатическому урегулированию конфликта.
Ранее газета The Times сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин решил организовать в Китае трехсторонний саммит с участием Путина и Трампа. Согласно информации газеты, возможность проведения такой встречи действительно рассматривается, однако подчеркивается, что Трамп отдает предпочтение формату, при котором переговоры прошли бы на территории США.
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