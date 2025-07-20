Диалог без иллюзий: в Кремле объяснили, зачем Путину и Трампу может понадобиться личная встреча

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится в будущем, когда придет подходящий момент. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Она (встреча Путина с Трампом — прим. URA.RU), возможно, со временем обязательно случится. Она будет необходима и для фиксации каких то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты», — рассказал официальный представитель Кремля в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.
Песков заявил, что встреча с Трампом должна быть организована по образцу переговоров Путина и экс-президента США Джо Байдена. Однако Песков отметил, что время для встречи с Трампом еще не пришло. Подготовительная работа только предстоит, однако Россия готова к такому шагу. Он также подчеркнул, что Россия уже привыкла к резкой риторике Трампа, но тот все-таки подтверждает намерение содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.
Ранее бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс охарактеризовала изменение отношения Трампа к российскому лидеру как «поворотный момент». Речь идет о возобновлении военной помощи Украине и ультиматуме, который американский президент поставил России, передает RT.
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