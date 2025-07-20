Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа, после которого США обозлились на РФ

Песков: последний разговор Путина и Трампа был прагматичным
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Песков отметил, что Трамп и Путин готовы слушать друг друга
Песков отметил, что Трамп и Путин готовы слушать друг друга Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом отличался прагматичным и деловым характером. Вскоре после диалога Трамп изменил свою риторику в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — рассказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Ранее, 3 июля, прошел шестой с начала года телефонный разговор между Путиным и Трампом. Они обсудили урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, экономические проекты между Россией и США. Тогда Путин отметил, что Москва не намерена отходить от своих принципов по украинскому вопросу.

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Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом отличался прагматичным и деловым характером. Вскоре после диалога Трамп изменил свою риторику в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — рассказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Ранее, 3 июля, прошел шестой с начала года телефонный разговор между Путиным и Трампом. Они обсудили урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, экономические проекты между Россией и США. Тогда Путин отметил, что Москва не намерена отходить от своих принципов по украинскому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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