20 июля 2025
19 июля 2025

Кадышева порадует пермских зумеров концертом

Певица Кадышева выступит в Перми с хитами про веночек и колдунью
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет на площадке УДС «Молот»
Концерт пройдет на площадке УДС «Молот» Фото:

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева выступит с концертом в Перми осенью. Эта информация размещена на официальном сайте певицы.

«Кадышева представит пермякам программу „Плывет веночек“, Концерт пройдет 1 ноября», — отмечают организаторы.

Название для шоу выбрали в честь популярной среди пользователей соцсетей композиции. В афише на платформе «Яндекс» указано, что со сцены прозвучат хорошо знакомые широкой публике хиты, среди которых — «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и «Широка река».

Прошлым летом Кадышева вместе со своим ансамблем выступала на фестивале «Свет Белогорья». Тогда на подъезде к Белой Горе образовалась многокилометровая пробка, из-за которой часть зрителей не смогла попасть на концерт.

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Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева выступит с концертом в Перми осенью. Эта информация размещена на официальном сайте певицы. «Кадышева представит пермякам программу „Плывет веночек“, Концерт пройдет 1 ноября», — отмечают организаторы. Название для шоу выбрали в честь популярной среди пользователей соцсетей композиции. В афише на платформе «Яндекс» указано, что со сцены прозвучат хорошо знакомые широкой публике хиты, среди которых — «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и «Широка река». Прошлым летом Кадышева вместе со своим ансамблем выступала на фестивале «Свет Белогорья». Тогда на подъезде к Белой Горе образовалась многокилометровая пробка, из-за которой часть зрителей не смогла попасть на концерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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