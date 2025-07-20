Кадышева порадует пермских зумеров концертом

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева выступит с концертом в Перми осенью. Эта информация размещена на официальном сайте певицы.
«Кадышева представит пермякам программу „Плывет веночек“, Концерт пройдет 1 ноября», — отмечают организаторы.
Название для шоу выбрали в честь популярной среди пользователей соцсетей композиции. В афише на платформе «Яндекс» указано, что со сцены прозвучат хорошо знакомые широкой публике хиты, среди которых — «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и «Широка река».
Прошлым летом Кадышева вместе со своим ансамблем выступала на фестивале «Свет Белогорья». Тогда на подъезде к Белой Горе образовалась многокилометровая пробка, из-за которой часть зрителей не смогла попасть на концерт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!