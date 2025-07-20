Вооруженные силы России ночью 20 июля сбили 43 украинских беспилотника над пятью регионами страны. Вражеский дрон повредил железнодорожный вокзал под Ростовом. Подробности об этой и других атаках — в материале URA.RU.
Под Ростовом из-за беспилотника ВСУ загорелась крыша вокзала
В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за обломков украинского БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Подразделения ПВО уничтожили дроны противника в Новошахтинске, Шахтах и в Новочеркасске, передает телеканал 360.
Почти полсотни дронов накинулись на регионы РФ
В ночь на 21 июля российские средства ПВО за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа. Уточняется, что 17 дронов сбиты над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области.
Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля, сообщает представитель Росавиации.
В Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться. Ограничения ввели также и в аэропорту Внуково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.