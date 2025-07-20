20 июля 2025

Украинский дрон влетел в железнодорожный вокзал под Ростовом: в какие регионы еще летят вражеские БПЛА

Силы ПВО сбили 43 дрона над пятью регионами России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА атаковали страну
БПЛА атаковали страну Фото:

Вооруженные силы России ночью 20 июля сбили 43 украинских беспилотника над пятью регионами страны. Вражеский дрон повредил железнодорожный вокзал под Ростовом. Подробности об этой и других атаках — в материале URA.RU.

Под Ростовом из-за беспилотника ВСУ загорелась крыша вокзала

ПВО сбивали дроны
ПВО сбивали дроны
Фото:

В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за обломков украинского БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Подразделения ПВО уничтожили дроны противника в Новошахтинске, Шахтах и в Новочеркасске, передает телеканал 360.

Почти полсотни дронов накинулись на регионы РФ

Регионы атаковали БПЛА самолетного типа
Регионы атаковали БПЛА самолетного типа
Фото:

В ночь на 21 июля российские средства ПВО за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа. Уточняется, что 17 дронов сбиты над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области.

Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА

В аэропортах ввели ограничения
В аэропортах ввели ограничения
Фото:

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля, сообщает представитель Росавиации.

В Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться. Ограничения ввели также и в аэропорту Внуково.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России ночью 20 июля сбили 43 украинских беспилотника над пятью регионами страны. Вражеский дрон повредил железнодорожный вокзал под Ростовом. Подробности об этой и других атаках — в материале URA.RU. Под Ростовом из-за беспилотника ВСУ загорелась крыша вокзала В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за обломков украинского БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Подразделения ПВО уничтожили дроны противника в Новошахтинске, Шахтах и в Новочеркасске, передает телеканал 360. Почти полсотни дронов накинулись на регионы РФ В ночь на 21 июля российские средства ПВО за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа. Уточняется, что 17 дронов сбиты над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области. Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля, сообщает представитель Росавиации. В Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться. Ограничения ввели также и в аэропорту Внуково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...