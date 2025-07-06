Российские дачники рискуют нарваться на крупный штраф

Несоблюдение правил разведения костров на дачах может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от тяжести последствий. Так, за нарушение предписаний пожарной безопасности предусмотрены предупреждение или штраф в пять-15 тысяч рублей, сообщила юрист Анастасия Билялова.
«Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше — штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей», — заявила Билялова для агентства «Прайм». Она напомнила, что нормы безопасного использования открытого огня закреплены в постановлении правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
В случае смерти человека по неосторожности во время разведения огня виновному грозят исправительные работы сроком до двух лет, лишение свободы на аналогичный срок или же ограничение свободы, принудительные работы. Если жертвами стали два и более человека, санкции ужесточаются — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, если по причине небрежного обращения с огнем было уничтожено или повреждено чужое имущество в крупном размере, нарушителю может быть назначен штраф до 120 тысяч рублей либо обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение или лишение свободы.
Ранее сообщалось что владельцы дачных участков в России могут быть привлечены к административной ответственности за неправильное применение химических средств для обработки земли. Юрист Тимур Харди отметил, что несоблюдение требований по использованию пестицидов и агрохимикатов повлечет за собой штраф в размере одной-двух тысяч рублей. Он заявил, что перед использованием химикатов нужно тщательно изучать инструкцию к ним, а также удостовериться в разрешении их применения на личных участках.
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