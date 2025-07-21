Глава Минтранса РФ прокомментировал массовые задержки рейсов в аэропортах

Никитин: аэропорты подстраиваются под «Ковер», чтобы не рисковать безопасностью
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По словам Никитина, во время плана «Ковер» авиакомпании стараются делать все для обеспечения безопасности пассажиров
По словам Никитина, во время плана «Ковер» авиакомпании стараются делать все для обеспечения безопасности пассажиров Фото:

Российские аэропорты подстраивают свою работу при введении плана «Ковер», чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится „Ковер“ и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом», — заявил Никитин. Его слова приводит ТАСС. 

Он отметил, что по сравнению с маем число задержек и отмен рейсов уменьшилось. По его словам, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут заранее предвидеть такие ситуации. Никитин добавил, что безопасность пассажиров — главный приоритет, и Минтранс совместно с Минобороны ищет способы снизить негативные последствия для граждан при введении плана «Ковер».

Вчера в московских аэропортах снова произошел коллапс из-за атак беспилотников: 134 самолета были направлены на запасные аэродромы, 160 рейсов задержаны, 30 отменены. Более 2,7 тысячи пассажиров на Дальнем Востоке не смогли вылететь из-за задержки девяти московских рейсов, передает 360.ru.

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Российские аэропорты подстраивают свою работу при введении плана «Ковер», чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. «Мы же не можем прогнозировать, когда вводится „Ковер“ и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом», — заявил Никитин. Его слова приводит ТАСС.  Он отметил, что по сравнению с маем число задержек и отмен рейсов уменьшилось. По его словам, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут заранее предвидеть такие ситуации. Никитин добавил, что безопасность пассажиров — главный приоритет, и Минтранс совместно с Минобороны ищет способы снизить негативные последствия для граждан при введении плана «Ковер». Вчера в московских аэропортах снова произошел коллапс из-за атак беспилотников: 134 самолета были направлены на запасные аэродромы, 160 рейсов задержаны, 30 отменены. Более 2,7 тысячи пассажиров на Дальнем Востоке не смогли вылететь из-за задержки девяти московских рейсов, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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