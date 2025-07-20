Зять олигарха: история взлета и падения челябинца Александра Кретова

Арбитражный суд Краснодарского края изъял два участка земли на берегу моря в станице Тамань у зятя челябинского олигарха Александра Аристова Александра Кретова. О том, что известно о Кретове — в материале URA.RU.
Как все начиналось
Александр Кретов родился в Челябинске в 1972 году в семье военнослужащего и учительницы. В 1994-м окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ) по специальности «Автоматика и управление в технических системах», в 1996-м — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Его будущая жена Елена, дочь уже почти олигарха Александра Аристова, училась в том же вузе — только на более престижном приборостроительном факультете. История их знакомства, которая закончилась браком, ни разу не опубличивалась.
«А зятем я очень доволен. Он генеральный директор Центра пищевой индустрии. И дочка там же работает — экономистом. Оба закончили приборостроительный факультет технического университета, бывшего ЧПИ, где и я учился когда-то. Потом они еще и экономическое образование получили, учась по вечерам», — это единственное, что скупо произнес по этому поводу сам Аристов в 2007 году.
В написанных словно под копирку биографических материалах период вхождения Кретова в семью также описан очень скупо: «В 1995 году, когда создавался „Центр пищевой индустрии“, Александр Кретов участвовал в его строительстве. В 2000 году компания приобрела агрофирму „Южная“ и виноградники на Таманском полуострове в Краснодарском крае. В это же время предприниматель занялся восстановлением и модернизацией известного винодельческого центра „Кубань-Вино“. Ему удалось с нуля довести площадь виноградников до 8,5 тысячи га, с тех пор ежегодно она увеличивается примерно на 500 га».
В тени олигарха
За следующее десятилетие Кретов достиг многого. В 2000 году он, уже президент винного холдинга «Ариант» и председатель совета директоров Челябинского электрометаллургического комбината (совместный бизнес Александра Аристова и Юрия Антипова тогда еще не пошел трещинами), «вырос» из кресла гордумы Челябинска и стал депутатом заксобрания области. Где оставался до 2011 года и оставался бы дольше, но избрался уже в Госдуму по спискам «Единой России».
В середине нулевых Кретов уже прочно присутствовал в рейтинге Forbes и «Финанс». Последнее издание по итогам 2006 года оценило его состояние в 2,7 млрд рублей.
Весной 2011 года 38-летний Кретов, еще депутат ЗСО, — поменял «пацанский» Bentley Supersport Coupe (цена от 12,5 млн рублей по ценам тех лет) на сверхпафосный седан Rolls-Royce Phantom, цены на который стартовали с 24 млн рублей. Светская хроника смаковала его костюмы, часы и прочие лакшери-аксессуары.
Мандат Госдумы обязывал бизнесмена публиковать декларации о доходах. По итогам 2011 года Кретов отчитался за 107 млн 913 тысяч 737 рублей. В собственности у него был земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью в 1 тысячу 653 квадратных метра, жилой дом в 203 «квадрата», садовый дом в 240 квадратных метров, гараж в 20 «квадратов» и баня в 256 квадратных метров. Двумя квартирами в 173 и 59 квадратных метров Кретов владеет вместе с супругой. Жена Кретова в 2011 году заработала 76 млн 803 тыс. 155 рублей, в ее собственности — земельный участок под гаражом в 30 «квадратов» и квартира в 65 квадратных метров. Также Кретов владел долями, по 25% каждая, ООО «Кубань-Вино», ООО «Центр пищевой индустрии», ООО «Центр пищевой индустрии-Ариант Плюс», ООО ТД «Центр пищевой индустрии Ариант», ОАО «Агрофирма Южная», ООО «Ариант-Аква» и половиной предприятия «Энергия». За ним также числились несколько квартир и земельных участков, дом, а также баня в Краснодарской крае, площадью в 256 квадратных метров.
По итогам 2015 года среди депутатов Госдумы, представляющих в парламенте Челябинскую область, Кретов оказался самым успешным. Его доходы составили 415,3 млн рублей. Супруга заработала 333,4 млн рублей и оказалась самой богатой в южноуральском списке среди депутатских жен.
В июне 2013 года Кретовы выдали замуж старшую дочь Анну (кстати, всего в семье пять детей). На два дня — только для своих! — был снят отель «Березка». В 2020 году там же отпраздновали бракосочетание средней дочери, Елизаветы. Примерно сотню гостей развлекали шоумен Сергей Светлаков и телеведущая Алла Михеева, Вера Брежнева и Филипп Киркоров. По оценкам СМИ, мероприятие стало самым дорогим в истории Челябинска, только «звезды» обошлись минимум в 200 тысяч евро.
Больше, чем зять
Оставалось одно «но». В светской хронике и в деловых изданиях Александр Кретов оставался «зятем олигарха Аристова». Таковым он воспринимался и в массовом сознании. Меж тем тесть неуклонно старел. Но даже когда в 2020 году бизнес-тандем Александра Аристова и Юрия Антипова распался (при желании, причиной разлада можно счесть все того же Кретова), набиравший все больший вес в бизнесе Кретов молчал.
Лишь спустя четыре года, когда Генпрокуратура добилась национализации «Арианта», позволил себе скупое: «Александр Михайлович [Аристов] не в России. И, собственно говоря, к делам компании уже давно никакого отношения не имеет». К этому времени доля Кретова в ГК «Ариант», управлявшей всеми активами огромного холдинга, составляла уже 99% (при бизнес-разводе Аристова и Антипова супруги имели по 50%). При этом «Ариант» чувствовал себя прекрасно, запуская все новые проекты.
Прерванный полет
Нельзя даже сказать, что Кретова «сбили на взлете». К моменту, когда суд передал активы «Арианта» государству, он уже вполне уверенно рулил огромным хозяйственным комплексом, пожиная плоды долгих лет усилий.
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