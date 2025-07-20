В Перми проведут отборочный этап чемпионата по битве роботов за десятки миллионов

В Перми проведут первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Первоначальная стоимость контракта — 56,9 млн рублей.
«Сроки проведения чемпионата — не позднее 30 сентября 2025 года. Исполнитель должен предоставить двухэтажную площадку площадью не менее 22 тысяч квадратных метров, позволяющую установить ринг с обзором 360 градусов, в том числе зрительские трибуны вместимостью не менее 4 тысяч человек. Начальная цена контракта — 56,95 млн рублей», — сообщается в документации к закупке.
Предусмотрена битва мини-роботов (до 1,5 килограмм) и роботов (до 110 килограмм) из не менее 10 регионов РФ, в том числе не менее двух иностранных команд. В рабочую группу Чемпионата должны входить руководитель проекта, ответственный за общую координацию работ всех служб, технический эксперт, руководитель пресс-службы с высшим образованием и другие специалисты.
Ранее URA.RU сообщало, что в международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды из Перми. Отбор в категории роботов-тяжеловесов прошли машины команд «Зверобой» и BEEKEEPERS. Оба робота участвовали в «Битве роботов» и в 2024 году. Первая команда дошла до финала и попала в топ-16. BEEKEEPERS таким результатом не порадовала, но их поединок оказался самым зрелищным — робот команды Vesper во время поединка с машиной из Красноярска загорелся.
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