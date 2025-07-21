Продавшийся украинской разведке россиянин задержан в Петербурге. Видео

Петербуржец передавал украинской разведке данные о военных объектах
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Возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности
Возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности Фото:

В Петербурге задержан россиянин, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в УФСБ по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, передает «Оперативное прикрытие», задержанный самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он, действуя по их заданиям, собирал и передавал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны России. Деятельность представляла угрозу безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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В Петербурге задержан россиянин, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в УФСБ по городу и Ленобласти. По данным ведомства, передает «Оперативное прикрытие», задержанный самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он, действуя по их заданиям, собирал и передавал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны России. Деятельность представляла угрозу безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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