В Петербурге задержан россиянин, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в УФСБ по городу и Ленобласти.
По данным ведомства, передает «Оперативное прикрытие», задержанный самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он, действуя по их заданиям, собирал и передавал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны России. Деятельность представляла угрозу безопасности РФ.
Возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
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