В ГД предложили увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за перевоз детей без кресла
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Для водителя штраф увеличится с трех тысяч рублей до пяти тысяч, сообщили в ТАСС
Для водителя штраф увеличится с трех тысяч рублей до пяти тысяч, сообщили в ТАСС Фото:

В Госдуме предложили увеличить административный штраф за перевоз детей без кресел в транспорте. Законопроект внес председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

«Предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей», — указано в материале ТАСС. По информации, планируется увеличить штраф с трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч.

Ранее в России уже были ужесточены штрафы за нарушения правил дорожного движения: в 2025 году выросли санкции за отказ остановиться по требованию полиции и за уклонение от весового контроля, а также в целом штрафы за ПДД увеличились примерно на 50%. Эти меры были направлены на повышение дисциплины на дорогах и снижение числа правонарушений.

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В Госдуме предложили увеличить административный штраф за перевоз детей без кресел в транспорте. Законопроект внес председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. «Предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей», — указано в материале ТАСС. По информации, планируется увеличить штраф с трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч. Ранее в России уже были ужесточены штрафы за нарушения правил дорожного движения: в 2025 году выросли санкции за отказ остановиться по требованию полиции и за уклонение от весового контроля, а также в целом штрафы за ПДД увеличились примерно на 50%. Эти меры были направлены на повышение дисциплины на дорогах и снижение числа правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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