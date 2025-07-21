В ГД предложили увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

В Госдуме предложили увеличить административный штраф за перевоз детей без кресел в транспорте. Законопроект внес председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
«Предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей», — указано в материале ТАСС. По информации, планируется увеличить штраф с трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч.
Ранее в России уже были ужесточены штрафы за нарушения правил дорожного движения: в 2025 году выросли санкции за отказ остановиться по требованию полиции и за уклонение от весового контроля, а также в целом штрафы за ПДД увеличились примерно на 50%. Эти меры были направлены на повышение дисциплины на дорогах и снижение числа правонарушений.
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